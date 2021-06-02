Тбилиси, , 14:54 — REGNUM Власти Грузии обязаны обнародовать всю информацию о строительстве Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия) и начать диалог с жителями ущелья, которые выступают против этого проекта. С таким заявлением 2 июня выступил на брифинге лидер оппозиционного блока партий «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

«Мы призываем власти не разговаривать с этими людьми, прячась за спецназ и полицию, а начать с ними диалог. Вы должны поговорить с этими людьми, чтобы прийти к соглашению», — сказал Вашадзе.

Политический лидер добавил, что поддерживает строительство ГЭС в Грузии, так как это позволит сделать страну энергетически независимой. При этом он выступает за то, чтобы граждане на местах имели полную информацию о выгодах и угрозах и участвовали в обсуждении таких проектов.

Стоит отметить, что в Грузии с октября прошлого года не утихают протесты в связи с началом строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони в Имеретии, которое ведёт турецкая компания Enka. Протестующие заявляют о потенциальной опасности проекта и выступают против передачи в аренду иностранцам территории ГЭС на 99 лет. Активисты заявляют о своей аполитичности и отказываются от поддержки партий.

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