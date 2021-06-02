Белград, , 14:45 — REGNUM Белград ведет конструктивный диалог с Приштиной при посредничестве ЕС и выступает за достижение компромисса, который принесет долгосрочный мир и стабильность. Об этом заявил 2 июня в Москве спикер парламента Сербии Ивица Дачич, обращаясь к депутатам Государственной думы.

Поэтому, отметил он, Сербия против того, чтобы на пути к членству в Евросоюзе ей ставили условия, которые ранее никому из стран-участниц объединения не выдвигались.

«Нам говорят — откажитесь от Косово и Метохии, и путь в ЕС для вас откроется. Это не то, что говорят друг другу партнеры. Мы желаем присоединиться к ЕС, мы над этим работаем и эту цель не бросаем, но мы не принимает того, чтобы на этом пути перед нами ставились препятствия, которые никогда ни перед кем не ставились — нельзя от любого суверенного государства ожидать признания нелегальной сецессии», — цитирует телеканал РТС слова Дачича.

По словам Дачича, похожая ситуация сложилась с санкциями против России, которые Сербия не намерена вводить несмотря на политику Евросоюза. Спикер сербского парламента напомнил, что Сербия сама подвергалась воздействию западных санкций и знает, что такой механизм давления несправедлив. Он добавил, что Россия к тому же является одним из главных экономических партнеров Сербии.

Напомним, что Ивица Дачич во время своего визита в Москву встретился с главами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.