Берлин, , 14:51 — REGNUM Сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» готовы, при условии такой возможности, 60% жителей Германии. Об этом говорят итоги опроса, которые представила 2 июня бизнес-ассоциация Восточный комитет немецкой экономики (OA).

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Опрос показал, что в восточных регионах ФРГ готов вакцинироваться «Спутником V» 71% респондентов, на западе страны доля потенциально согласных составила 58%.

Ещё 38% опрошенных заявили, что не хотели бы вакцинации «Спутником V». Исследование проходило с 29 апреля по 10 мая, социологи опросили 1001 жителя ФРГ старше 18 лет. Его заказали OA и компания Wintershall Deа, а провел социологический институт Forsa.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии к концу мая более 40% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

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