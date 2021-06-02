Москва, , 14:44 — REGNUM Открытие, ведение и развитие собственного бизнеса — важнейшие составляющие в предпринимательской деятельности и все объективные риски здесь сопряжены с эффективность предпринимательской деятельностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

«Государство лишь на федеральном уровне обеспечивает бизнесу привлекательные условия на законодательном и регуляторном уровнях. Любой предприниматель перед началом собственного дела имеет глубокое понимание в какой рыночной нише он будет работать, как и в какие сроки его бизнес станет прибыльным.

Таким образом, вместо выделения государством стартового капитала для тех же микропредпринимателей важно создать привлекательный инвестиционный климат.

Важной составляющей является повышение качества знаний начинающих бизнесменов в области администрирования деловых процессов, управления персоналом, налогообложении.

Социальные инвестиции в федеральные и региональные программы в поддержку фабрик молодых предпринимателей будут намного эффективнее простой раздачи даже небольших средств начинающим бизнесменам.

Сегодня важно оказывать поддержку развитию института предпринимательства, в частности, стимулировать и привлекать интерес самозанятых в покорении новых деловых высот, ответственного ведения бизнеса, повышать для них доступность заемного финансирования.

Ожидается, что уже через три года доля малого и среднего бизнеса в экономики России достигнет почти 33%, а число занятых в секторе — около 25 млн человек.

Это значит, что сегодня перед обществом стоит серьезная экономическая и социальная задача в части повышения качества человеческого капитала предпринимателей, конкурентоспособности малого бизнеса.

Сегодня малый и средний бизнес активно наращивают свой кредитный портфель, к апрелю 2021 года объем задолженности МСП достиг рекордную сумму в размере 6,2 трлн руб. Очевидно, что выживут и победят в этой ситуации сильнейшие.

Надеюсь, что обойдется без стрессов, ведь важен в данном случае успех всех предпринимателей, снижение их долговой нагрузки. А это и устойчивое социально-экономическое развитие страны, рост качества жизни задействованных в отрасли семей, отсутствие шоковых всплесков безработицы», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, механизм прямого финансирования для открытия бизнеса показал свою неэффективность, полагает замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

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