Москва, , 07:22 — REGNUM Исай Иллазарович Иллазаров (1920−1944) воевал с 1941 года, защищал Москву, сражался на Курской дуге. Был 4 раза ранен, награжден медалью «За отвагу». В 44-м в звании старшего сержанта командовал расчетом противотанкового ружья 272-го гвардейского стрелкового полка 90-й гвардейской стрелковой дивизии в 6-й гвардейской армии.

Исай Иллазарович Иллазаров

Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, 22 июня 1944 года у деревни Карташи Сиротинского (ныне Шумилинского) района Витебской области с целью прорыва укрепленной обороны противника в атаку была брошена 171-я штрафная рота. В результате сильного пулеметно-минометного огня рота залегла, а ее командир «вышел из строя. Командование никто на себя еще не взял. Личному составу угрожала исключительная опасность, порожденная паникой и отсутствием командира». В сложившейся ситуации Исай Иллазарович проявил личную инициативу и с криком: «За Сталина! За Родину, вперед!» поднял штрафников, увлекая их за собой. В бою, вскоре переросшем в рукопашную схватку, по захвату траншей противника, как свидетельствует наградной документ, он «проявил исключительное знание новой тактики» и овладел деревней. Лично истребил более 30 гитлеровцев, был вновь ранен.

К сожалению, старший сержант не дожил до Указа о награждении. 6 сентября 1944 года он погиб у хутора Киркели при освобождении Латвии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Исай Иллазарович Иллазаров был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

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