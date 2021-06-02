Джакарта, 2 июня 2021, 14:43 — REGNUM Пятый по счету президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри получила от Российской Федерации орден Дружбы, сообщает Antara.
Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина от 10 февраля 2020 года, орден Дружбы присужден пятому президенту Индонезии Мегавати Сукарнопутри.
Из-за пандемии коронавируса награда была передана послом Российской Федерации в Индонезии Людмилой Воробьевой 2 июня 2021 года.
Мегавати Сукарнопутри получила почетную награду, орден Дружбы, за большие заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Индонезии и России.
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