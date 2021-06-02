Чебоксары, , 14:43 — REGNUM В Чебоксарах прошло очередное антитеррористическое учение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

Антитеррористические учения в Чувашии Пресс-служба УФСБ по Чувашии

Учения проводились региональным оперативным штабом для отработки мероприятий «по пресечению условного террористического акта на объекте жизнеобеспечения города Чебоксары».

«Осуществлена проверка эффективности тактических приёмов в различных условиях обстановки. Отработаны действия, направленные на своевременное пресечение террористического акта и минимизацию его последствий», — говорится в сообщении.

Построение перед учениями Пресс-служба УФСБ по Чувашии

В учениях приняли участие сотрудники управления ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и представители органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее антитеррористические учения были организованы в июне 2020 года в Новочебоксарске, где чувашские силовики обнаружили тайник с самодельными взрывными устройствами. Тогда правоохранители также отрабатывали мероприятия по пресечению теракта.

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