Чебоксары, 2 июня, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Чебоксарах прошло очередное антитеррористическое учение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

Пресс-служба УФСБ по Чувашии Антитеррористические учения в Чувашии

Учения проводились региональным оперативным штабом для отработки мероприятий «по пресечению условного террористического акта на объекте жизнеобеспечения города Чебоксары».

«Осуществлена проверка эффективности тактических приёмов в различных условиях обстановки. Отработаны действия, направленные на своевременное пресечение террористического акта и минимизацию его последствий», — говорится в сообщении.

Пресс-служба УФСБ по Чувашии Построение перед учениями

В учениях приняли участие сотрудники управления ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и представители органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее антитеррористические учения были организованы в июне 2020 года в Новочебоксарске, где чувашские силовики обнаружили тайник с самодельными взрывными устройствами. Тогда правоохранители также отрабатывали мероприятия по пресечению теракта.