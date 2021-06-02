Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM На сегодняшний день установлено, что вакцинами «Спутник V» и «КовиВак» можно прививать онкологических больных. Об этом «на полях» Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

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«Чего удалось добиться уже точно? За три месяца и после трех месяцев специального лечения, мы поняли, что [онкологических] больных можно прививать. Теперь мы понимаем, что нужно отрабатывать дизайн исследования. Они сейчас разработаны министерством здравоохранения и вот-вот выйдут», — сказал Каприн.

По его словам, «Спутник V» уже готов к исследованию, а «с институтом Чумакова [по «КовиВаку»] подготовлен дизайн-проект по исследованию».