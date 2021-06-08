Москва, 8 июня, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Николая Михайловича Дмитриева (1917−1981) призвали в армию в 1939 году, и в 41-м он должен был вернуться к мирной жизни, бухгалтерской работе выпускника финансового техникума.

Николай Михайлович Дмитриев

Но судьба распорядилась иначе…

22 июня Дмитриев встретил в звании красноармейца, наводчиком орудия 123-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 1-й мотострелковой дивизии в 20-й армии.

10 июля во время отражения танковой атаки на мосту через реку Адров в Толочинском районе Витебской области Дмитриев уничтожил 4 вражеских танка.

Командир дивизии Герой Советского Союза генерал Яков Григорьевич Крейзер позднее вспоминал: «Расчету, в котором он был наводчиком, командир поручил оборону моста на танкоопасном направлении. И вот к мосту подошли вражеские танки. Орудийный расчет, за исключением Дмитриева, выбыл из строя. Оставшись один у орудия, он продолжал расстреливать вражеские танки до тех пор, пока они не начали откатываться назад. Истекая кровью, наводчик дрался до последнего снаряда. Посла боя врачи извлекли из тела отважного советского воина 17 осколков, но богатырь остался жив».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 августа 1941 года красноармеец был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 551).

В 1945 году Дмитриев окончил Ленинградское артиллерийское училище и продолжил службу в армии. Спустя 14 лет в звании майора вышел в запас. Жил в Саранске, где работал на заводе «Электровыпрямитель». Там к полученным в армии ордену Красной Звезды и двум медалям «За боевые заслуги» прибавился орден Знак почета.