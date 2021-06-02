Кемерово, , 14:41 — REGNUM Всероссийская перепись населения запланирована на осень, но в отдельных населённых пунктах Кемеровской области она уже началась. Об этом сообщает Кемеровостат.

«Это труднодоступные территории, в которых природные условия не позволяют проводить перепись в единый для всей страны период», — уточняет региональный орган статистики.

Отмечается, что труднодоступные территории есть в трёх муниципальных образованиях (Междуреченский городской округ, Таштагольский муниципальный район, Новокузнецкий муниципальный район) Кузбасса. Переписать предстоит жителей 42 труднодоступных населённых пунктов.