Киев, , 14:43 — REGNUM Четыре законопроекта, зарегистрированные в настоящий момент в Верховной раде Украины, которые направлены на установление наказания за «коллаборационизм» вызывают опасения, поскольку не соответствуют международным стандартам.

Об этом говорится в отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине», который цитируют 2 июня украинские СМИ.

Согласно источнику, в документе сказано, что законопроекты не соответствуют международным стандартам в сфере свободы выражения взглядов, мирных собраний и объединений. Также в докладе отмечается, что указанные проекты законов могут негативно сказаться на вопросах примирения и социального объединения.

В ООН также отметили, что решение о наложении санкций против народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, а также закрытие телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK противоречит международным стандартам в области прав человека.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали два законопроекта, один из которых предусматривает введение уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность, а другой — наложение ограничений на коллаборационистов.

Согласно открытой информации, первый документ устанавливает уголовную ответственность за пособничество РФ и ограничивает таким лицам доступ к выборам, военной службе и государственной тайне. Также он устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации партий коллаборационистов, их общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований по охране общественного порядка и госграницы. Второй законопроект ограничивает пособникам РФ доступ к государственным должностям и должностям в местном самоуправлении, регулирует ликвидацию их юридических лиц, а также определяет сроки наказания за коллаборационизм — вплоть до 15 лет тюрьмы.