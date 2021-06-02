Нальчик, , 14:41 — REGNUM Столицу Кабардино-Балкарии и Северную Пальмиру соединил новый авиамаршрут. Из Нальчика в Санкт-Петербург запущены ежедневные авиарейсы. Их выполнение стартовало с 31 мая. Компанией-перевозчиком выступает «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», сообщили в пресс-службе АО «Авиакомпания «Россия».

По традиции первый рейс в аэропорту Нальчика встретили водяной аркой. Торжество момента подчеркивало выступление государственного академического ансамбля «Кабардинка».

Как известно, самолет из Санкт-Петербурга вылетает по расписанию в 09:30. Спустя три часа и десять минут он прибывает в столицу Кабардино-Балкарии. Обратный рейс летит в 13:40.

Полеты выполняются на самолетах Superjet 100. Одновременно он может перевозить до 87 пассажиров.