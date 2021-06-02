Йошкар-Ола, , 14:40 — REGNUM В Марий Эл поступила партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает региональный минздрав.

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По данным ведомства, объем новой партии составил 1,5 тыс. комплектов вакцины.

До настоящего момента в республике вакцинированы от коронавируса более 57,5 тыс. человек. Из этого числа почти 47 тыс. жителей республики получили два компонента препарата, полностью завершив процесс вакцинации. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение ближайших двух недель республика ожидает поставки крупной партии вакцины от коронавируса в объеме 22,6 тыс. комплектов. В республике функционируют 110 прививочных пунктов, 64 мобильных центра вакцинации. С 28 мая мобильные точки, где можно сделать прививку, работают в садоводческих товариществах.

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