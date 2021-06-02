Красноярск, , 14:40 — REGNUM В Красноярском крае бывший судебный пристав-исполнитель ОСП по Емельяновскому району признана виновной в получении взяток (ч. 3 ст. 290, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в Главном следственном управлении СКР по региону.

В ведомстве уточнили, что также она признана виновной в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в феврале 2019 года должник по исполнительному производству обратился к своей знакомой — судебному приставу-исполнителю — с вопросом о наличии в отношении него ограничительной меры — запрета на выезд за границу. Судебный пристав знала, что в отношении этого человека указанной ограничительной меры нет, однако она сообщила ему ложную информацию об имеющемся запрете.

Должник, который хотел отдохнуть в Таиланде, обратился к ней с просьбой помочь снять запрет. После обращения судебный пристав-исполнитель сообщала должнику о якобы предпринимаемых ею действиях. Затем она заявила, что запрет отменён при содействии другого судебного пристава-исполнителя. И теперь помощника нужно «поблагодарить», передав ему 30 тысяч рублей.

Должник перевёл деньги на расчётный счёт, предоставленный посредником. Деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Также с марта по май 2019 года судебный пристав-исполнитель ОСП по Емельяновскому району через посредника получила от должника взятку — 115 тысяч рублей. Деньги предназначались за отмену запретов на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащих должнику транспортных средств.

Кроме того, весной 2019 года судебный пристав путём вымогательства получила через посредника от должника взятку в размере 60 тысяч рублей. Эти средства предназначались за отмену запретов на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств, принадлежащих должнику, а также за прекращение исполнительного производства.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Также она оштрафована на 1,5 млн рублей и лишена права занимать определённые должности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае пойдёт под суд местный житель, который пытался дать крупную взятку полицейскому.

Читайте также: Житель Хабаровского края пытался дать крупную взятку полицейскому