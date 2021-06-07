Москва, 7 июня, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Пётр Иванович Голиченков (1921−1976) воевал с июня 1941 года. Защищал Ленинград. Первоначально был пулеметчиком. Командование обратило внимание на его умение вести эффективный прицельный огонь, после чего рядовой переобучился на снайпера, что оказалось правильным решением: лишь за один день, 21 декабря 1941 года, Голиченков застрелил 17 немецких военнослужащих.

Петр Иванович Голиченков

В новом 1942 году в звании красноармейца служил снайпером отдельной разведывательной роты 1-й стрелковой дивизии войск НКВД в 8-й армии.

К 20 января уничтожил уже 140 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1942 года рядовому было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 636).

Одновременно воин щедро делился своим мастерством. Он обучил снайперскому делу более 230 бойцов, которые суммарно уничтожили более 4000 захватчиков.

В дальнейшем Голиченков получил множественные ранения, был тяжело контужен, лишился речи и слуха. Но после выздоровления вернулся в строй и до конца войны увеличил свой счет до 225 побед, включая 23 неприятельских снайперов.

После Победы Пётр Иванович вышел в отставку в звании младшего лейтенанта. Вернулся в родное село Должниково (Ульяновская область), где жил и работал.