Москва, 7 июня, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Николай Павлович Тимофеев (1919−1998) начал войну в сентябре 1941 года в должности помощника командира взвода. К осени 1943 года в звании старшего лейтенанта служил заместителем командира батальона и помощника начальника штаба по разведке 1135-го стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии в 56-й армии. Отличился в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции.

Николай Павлович Тимофеев

Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, Тимофеев принял личное участие в разведке укреплений противника, сам повел батальон в атаку. За время трехчасового сражения Николай Павлович опрокинул левый фланг немцев и заставил их отступить к Керчи, окраины которой Тимофеев достиг первым. Красноармейцы под его командованием уничтожили до 350 гитлеровцев, захватили в качестве трофеев 5 станковых пулеметов, 2 склада боеприпасов, радиостанцию и другое военное имущество.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года старший лейтенант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3705).

После Победы Тимофеев продолжил службу в армии. В 1954 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Служил на различных строевых, штабных и преподавательских должностях. Вышел в отставку в звании полковника в 1977 году. Жил в Москве.