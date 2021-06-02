Новосибирск, , 14:35 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 25 по 31 мая 2021года наблюдалось повышение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 — на 0,1%, АИ-98 - на 0,2%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,20 до 44,90 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 45,95 до 47,80 руб., марки АИ-98 — от 51,10 до 55,20 руб., дизельное топливо — от 50,75 до 53,05 руб. за 1 литр», — уточняет региональный орган статистики.

Для сравнения, на соответствующей неделе 2020 года потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не менялись.