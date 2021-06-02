Таллин, , 14:34 — REGNUM На участке возле населенного пункта Арэ трасы Пярну — Таллин 2 июня произошло столкновение трех автомобилей, парализовавшее движение.

По сообщению Postimees, в результате столкновения Volkswagen Golf вылетел на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком. Land Rover и Volkswagen Golf ехали из Пярну в Таллин, а грузовик — из Таллина в Пярну.

В настоящий момент участников дорожного движения обоих направлений перенаправляют. Выезжая из Пярну, можно объехать место аварии за сто метров. Со стороны Таллина движение транспорта перенаправляется на шоссе Пярну — Раквере — Сымеру.

В результате аварии пострадали мужчины за рулем Volkswagen Golf и Land Rover, оба были доставлены в больницу. Водители Land Rover, Volkswagen Jetta и грузовика были трезвыми.

Точные обстоятельства аварии выясняются.