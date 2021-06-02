Белгород, , 14:46 — REGNUM Полностью исчерпаны лимиты 2021 года по агростартапам в Белгородской области, заявил 2 июня врио губернатора Вячеслав Гладков. Однако желающие ещё могут попробовать свои силы в развитии семейных ферм и сельскохозяйственных кооперативов.

В региональном правительстве рассмотрели проекты поддержки фермерства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как оказалось, в 2021 году в Белгородской области уже исчерпаны лимиты по агростартапам. Темы проектов разнообразные: от выращивания микрозелени и земляники до пчеловодства и выращивания фундука.

«Благодаря реализации всех проектов будут созданы дополнительные рабочие места. А вот что касается семейных ферм и сельскохозяйственных кооператив, то, несмотря на большое количество участников, остались неиспользованные бюджетные средства. В результате этого будет проведён второй тур конкурсного отбора во втором полугодии этого года. Всем желающим предлагаю поучаствовать!» — написал на своей странице в социальной сети врио губернатора.

Приём заявок от соискателей проходил с 31 марта по 29 апреля 2021 года. В перечень сельских территорий, на которых реализуется грантовая поддержка, входят все населённые пункты Белгородской области за исключением городов: Алексеевка, Белгород, Валуйки, Губкин, Старый Оскол, Шебекино.