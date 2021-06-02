Чебоксары, , 14:34 — REGNUM В Чувашии лидерами праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму среди потенциальных «списочников» стали действующие депутаты федерального парламента. Больше всего голосов — у лидера чувашских единороссов Алёны Аршиновой, которая в разы оторвалась от ближайшего конкурента, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Победителем предварительного голосования по общепартийному списку (общефедеральная часть списка кандидатов) в Чувашии стала депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» Алёна Аршинова, которую поддержал 128 241 участник праймериз.

Её ближайший соперник, депутат Госдумы Николай Малов, получил в 2,1 раза меньше голосов — 59 956. Разрыв между вторым и третьим местами не столь внушительный: за вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова насчитали 52 365 голосов.

Ещё один действующий депутат Госдумы, Леонид Черкесов, оказался на четвёртом месте с 37 703 голосами. Втрое меньше него набрал голосов депутат горсобрания Чебоксар Николай Владимиров (12 353), замкнувший пятёрку лидеров праймериз.

Далее три места подряд занимают главные врачи. Шестое место занял депутат Госсовета, главврач республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов (8087 голосов). Следом идёт экс-министр здравоохранения, руководитель Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов (7463 голоса), на восьмом месте — главный врач республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Ольга Краузе (4832 голоса).

В топ-10 также вошли депутат горсобрания Шумерли, предприниматель Леонид Пронин (4783 голоса) и директор филиала Чебоксарского политехнического университета Александр Агафонов (4762 голоса).

Всего для участия в праймериз по списку зарегистрирован 31 кандидат. Минимальное количество набранных голосов за кандидата — 979.

Отметим, что список кандидатов в депутаты Госдумы утвердят 19 июня на съезде партии «Единая Россия».