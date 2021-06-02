Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума на стенде РАНХиГС состоялось подписание соглашения между президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Правительством Чувашии, направленного на установление эффективного сотрудничества.

Подписи под документом поставили глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Соглашение заключено в целях развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах деятельности, создания и развития механизмов по выявлению и поддержке талантов в различных сферах деятельности, обеспечения распространения лучших практик в области выявления и развития талантов.

Соглашение будет способствовать субъектам РФ в реализации 7 пункта «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» Указа Президента РФ от 4 февраля 2021 года «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

«Конкурсы и проекты платформы «Россия — страна возможностей» популярны в Чувашии в первую очередь среди молодежи. Неслучайно Республика в числе лидеров по активности именно в конкурсах для студентов и школьников — таких как «Профстажировки 2.0», олимпиада «Я — профессионал», конкурс «Мой первый бизнес». Особенно успешные показатели по «Грантовому конкурсу молодежных инициатив», где за последние три года 106 проектов вошли в число победителей. Всего в проектах платформы «Россия — страна возможностей» с 2018 года приняло участие более 67 тысяч жителей региона и почти 300 из них стали победителями. Подписанное сегодня соглашение позволит не только развивать уже достигнутые результаты и эффективно работать в направлении постконкурсного сопровождения победителей, но и откроет перспективы для новых участников», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«Уверен, что это соглашение получит развитие в виде конкретных направлений использования ваших наработок на территории Чувашской Республики. Мы заинтересованы, чтобы отдельные содержательные вещи, которые могут быть приземлены на территории Чувашской Республики и использованы для того, чтобы вовлекать подрастающее поколение и дать им возможность развиваться. Мы в этом очень заинтересованы и готовы всячески содействовать», — отметил глава Чувашии Олег Николаев.

Он пригласил АНО «Россия — страна возможностей» в ближайшее время высадиться в республике с десантом из специалистов и составить план действий по реализации соглашения.

Подписанный документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Чувашии проектов и конкурсов АНО «Россия — страна возможностей» и сопровождения их участников. В частности, соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи, проведение совместных конкурсов, акций и мероприятий.

Кроме того, соглашение направлено на активное развитие сотрудничества Чувашии и АНО «Россия — страна возможностей» в сфере коммуникаций, которое предполагает самый широкий спектр форматов, начиная от информирования жителей о возможности участия в проектах и конкурсах и заканчивая проведением пресс-мероприятий, круглых столов, спецпроектов в средствах массовой информации, приглашением к обсуждению результатов совместной работы лидеров общественного мнения.

В рамках работы по Соглашению в ближайшее время планируется подписание дорожной карты, в которой будет заявлен единый план мероприятий и отражены конкретные шаги по продвижению проектов платформы «Россия — страна возможностей» в Чувашии, направленные на создание новых возможностей самореализации и укрепление социальных лифтов.