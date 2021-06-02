Москва, , 14:51 — REGNUM В районе улицы Энергетическая дом 5 на юго-востоке Москвы произошло ДТП. Об этом 2 июня сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Авария произошла с участием двух автомобилей и эвакуатора. По имеющейся информации виновником ДТП стал водитель автомобиля марки Ауди, который выехал со второстепенной дороги и врезался в Мицубиси, которому по правилам дорожного движения должен был уступить дорогу.

«От удара Мицубиси откинуло на встречку, где он столкнулся с эвакуатором. На месте работают оперативные службы. Госпитализировали водителя Ауди и женщину с ребёнком из автомобиля Мицубиси», — сказано в сообщении.

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