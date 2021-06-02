Рига, , 14:32 — REGNUM У главного тренера сборной Латвии Боба Хартли нет претензий к игрокам сборной, которая не смогла пробиться в четвертьфинал домашнего Чемпионата мир по хоккею с шайбой. Об этом Хартли заявил в интервью delfi. lv после проигрыша команде Германии 1:2.

«Я считаю, что мы хорошо сыграли. Отдача была запредельной. Каждый старался. Ребята делали что могли. Мы ни на секунду не сдались», — заявил он.

По мнению Хартли, его подопечным немного не хватило везения в ряде ключевых моментов матча, ведь для выхода в плей-офф было достаточно не проиграть в основное время.

«Я очень расстроен — в четвертьфинале мы могли преподнести большой сюрприз», — добавил он. Он назвал «волшебными» ощущения на арене, на которую наконец-то были допущены болельщики (лишь с 1 июня на ЧМ стало возможным допускать зрителей — ИА REGNUM).

Подопечных он также назвал «настоящими бойцами» и «молодцами».