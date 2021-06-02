Москва, , 14:32 — REGNUM Государство решило не вкладываться в малый и средний бизнес (МСБ). Данное решение верное, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления потребительского кооператива «Инвестиционный капитал» Андрей Каредин.

«Ведь если раздавать государственные деньги на право и на лево, то из этого ничего хорошего не выйдет.

Потому что сегмент МСБ специфичный, что даже банки неохотно его кредитуют, так как очень велики риски, из опыта, большинство бизнес-проектов, стартапов на начальном этапе разоряются.

Устоят только умные креативные топовые бизнес идеи, а также опытные предприниматели, которые уже набили шишки на практике.

Поэтому поддерживаю точку зрения Минэкономразвития РФ, лучше действительно государству сконцентрироваться на скиллах, ином содействии начинающим предпринимателям, чтобы государство было этаким добрым бизнес проводником и советчиком, что помогало бы им ориентироваться в наших непростых рыночных условиях.

В принципе, сейчас банки тоже помогают начинающим предпринимателям при открытии счета, оказывая всевозможные консультации в области организации бизнеса.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу серьезно увеличить долю МСБ в экономике России, она у нас по сравнению с другими развитыми странами до 50−60% совсем не дотягивает, как например в Германии, где в МСБ занято более 70% работающего населения.

МСБ очень нуждается в эффективной поддержке государством, это обучение (скиллы и др.), налоговое стимулирование, льготное кредитование, гос. закупки (тендеры), помощь со сбытом и др.

Поэтому путь выбран правильный, без серьезной грамотной государственной поддержки тут не обойтись», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, выделение средств на открытие бизнеса оказалось неэффективным, поэтому от подобных механизмов пришлось отказаться, сказала замглавы Минэкономики РФ Татьяна Илюшникова.

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