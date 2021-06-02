Майкоп, , 14:31 — REGNUM Пожилым жителям Адыгеи, пожелавшим привиться против коронавируса, предоставили транфер к месту вакцинации. Такой услугой воспользовались уже около 800 граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах республики, сообщили в министерстве труда и соцразвития Адыгеи.

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Участников вакцинации доставили в районные больницы на автотранспорте, приобретенном в рамках нацпроекта «Демография». Им только было необходимо подать заявку для этого в центры соцобслуживания. После этого сотрудники центров сопроводили группы сельчан в пункты вакцинации.

«В назначенный день за нами приехала «Газель» с надписью «Старшее поколение» и отвезла в медучреждение. Это очень удобно, потому что своего транспорта у нас нет, и без такой помощи было бы сложно добраться до пункта вакцинации», — цитирует минтруда жителя села Дукмасовское Шовгеновского района.

Всего в Адыгее уже привиты против коронавируса свыше 29 тыс. человек. При этом получили уже оба компонента вакцины почти 22 тыс. граждан.