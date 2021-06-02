2 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM В первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2 июня было представлено уникальное устройство, которое, как ожидается, уже через пять-шесть лет позволит вернуть способность видеть людям, потерявшим зрение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нейроимплант для восстановления зрения Дарья Драй © ИА REGNUM

АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» разрабатывает технологию, которая позволит транслировать видео прямо в головной мозг. Первые, кому хотят помочь разработчики — незрячие люди, потерявшие зрение в результате травмы или болезни. Если описывать разработку простым, ненаучным языком, то это подключение видеокамеры к зрительной коре мозга.

Нейроимплант для восстановления зрения Дарья Драй © ИА REGNUM

Устройство состоит из трёх частей: первая — обод, который охватывает затылок и виски человека. В него вмонтирована камера, снимающая окружающую обстановку. Вторая часть — поясной компьютер в виде небольшой чёрной «шкатулки». В ней содержится аккумулятор и «умная» аппаратная платформа с алгоритмами, которые обрабатывают полученное изображение и передают его в мозг.

Нейроимплант для восстановления зрения Дарья Драй © ИА REGNUM

«В мозг будет специально имплантироваться чип и электроды. Провода не будут торчать, всё будет находиться внутри. Электроды будут установлены на зрительную кору. И каждый раз, когда информация с камер и компьютера будет передаваться в голову, электроды будут стимулировать малыми токами человеческий мозг, зону зрительной коры», — рассказал ИА REGNUM директор АНО Денис Кулешов.

Директор Лаборотории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов Дарья Драй © ИА REGNUM Директор Лаборотории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом человек будет видеть свет, образы, очертания объектов. «Человек снова будет видеть, у него будет особенное бионическое зрение», — отметил собеседник агентства.

Директор Лаборотории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов Дарья Драй © ИА REGNUM

В настоящий момент устройство может работать непрерывно в течение трёх часов. Это не финальный экземпляр, оно находится на стадии испытаний. Сейчас они проводятся на животных — крысах, а через год-полтора пройдут на обезьянах. После этого изобретение будет опробовано на незрячих добровольцах в ведущих центрах нейрохирургии и офтальмологии.

Демонстрация нейроимпланта для восстановления зрения Дарья Драй © ИА REGNUM

Демонстрация нейроимпланта для восстановления зрения Дарья Драй © ИА REGNUM

«Через шесть лет мы планируем, что это изобретение будет иметь регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре, а это значит, что такие операции мы сможем проводить на регулярной основе, — уточнил Кулешов. — Мы планируем, что такие операции будут включены в программу высокотехнологичной медицинской помощи, как правило, такие дорогостоящие операции есть в этой программе. Мы также планируем, что стоимость этой операции, реабилитации и само устройство всей системы будет не дороже 5 млн рублей».

Нейроимплант для восстановления зрения Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что за рубежом подобные разработки также ведутся, но в российском сегменте данное изобретение единственное.