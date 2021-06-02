Берлин, , 14:41 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» в германских водах следует приостановить для оценки влияния укладки труб на окружающую среду. Такое заявление опубликовала 2 июня природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Экологи из DUH направили в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) запрос о выполнении анализа, который ранее не проводился. Речь идёт об исследовании «с точки зрения защиты климата», на период проведения которого строительство нужно остановить.

При этом экологи ссылаются решение Федерального конституционного суда Германии, в марте обязавшего правительство страны конкретизировать планы по сокращению углеродных выбросов и защите климата.

Они полагают также, что ранее специалисты не учли новые научные сведения о том, что при транспортировке природного газа возможны утечки метана. Регулятор BSH, считают экологи, должен отозвать своё разрешение на строительство трубопровода. Ранее они уже пытались помешать проекту.

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