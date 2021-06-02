Таллин, , 14:30 — REGNUM Русские в Эстонии подвергаются массовой и систематической дискриминации последние 30 лет, поэтому отдельные представители крупнейшего нацменьшинства страны пытаются избежать ее, выискивая в себе другую идентичность.

Об этом известный публицист русской Эстонии, директор таллинского правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков заявил dokole.eu.

«Они начинают себе искать другую идентичность — землянин, эрзя, «не знаю, столько кровей намешано», «да это вообще не важно». При этом эстонец не станет называть себя землянином. Потому что эстонец — звучит гордо (в Эстонии — ИА REGNUM)», — считает Русаков.

По его мнению, этой мимикрии такие люди пытаются придать что-то благородное, гуманистическое: «На самом же деле, это обычное малодушное желание приспособиться. «Не бейте меня! Я — не русский, я — землянин!».

«Не бойтесь быть русскими! Не продавайте первородство за чечевичную похлёбку, часто очень гипотетическую. Je suis russe!», — завершил Русаков свои размышления.