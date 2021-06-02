Киев, , 14:31 — REGNUM Народный депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая объявила «провокацией» заданный ей в телеэфире вопрос о том, сколько стран в настоящий момент входят в НАТО.

О курьёзном инциденте в телеэфире сообщили 2 июня украинские СМИ.

Отмечается, что в ходе обсуждения планов евроатлантической интеграции Украины депутату задали вопрос о том, сколько стран входит в НАТО.

«Прошу не задавать конкретных вопросов, потому что мы говорим непосредственно про то, что происходит… это своего рода журналистские провокации», — заявила в ответ представитель «Слуги народа».

Позже Безуглая подтвердила, что действительно считает данный вопрос от телеведущего «журналистской провокацией».

ИА REGNUM напоминает, что сейчас на Украине одной из главных тем для обсуждения является решение НАТО не приглашать представителей Киева на саммит альянса, который должен состояться 14 июня. Решение НАТО стало причиной для обиды со стороны официального Киева, в частности, главы МИД страны Дмитрия Кулебы. Изначально власти Украины рассчитывали, что на саммите может обсуждаться предоставление Киеву плана действий для членства в НАТО.