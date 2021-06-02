Уфа, , 14:29 — REGNUM Башкирия вошла в пятерку регионов-лидеров РФ по числу регистрационных действий с недвижимостью. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что в первом квартале текущего года в Башкирии было совершено свыше 332 тысяч регистрационных действий. В результате по итогам этого периода республика заняла пятое место среди регионов РФ по этому показателю.

«Рост количества регистрационных действий с недвижимостью, в том числе, связан с ускоренными темпами реализации государственных программ, а также с возросшим в текущем году объемом введенного жилья», — приводит пресс-служба слова руководителя Управления Росреестра по региону Петра Клеца.

Отмечается, что в пятерку-лидеров по числу регистрационных действий с недвижимостью вошли Москва, Челябинская область, Краснодарский край и Московская область. По словам Клеца, за 4 месяца текущего года в Башкирии уже зарегистрировано порядка 456 тысяч сделок, прав и ограничений с недвижимостью, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«В том числе отмечен рост зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве на 24% и ипотеки — на 13%», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии объем введенного жилья в первом квартале текущего года увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 11,7%.