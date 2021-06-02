Красногорск, , 15:03 — REGNUM Сотрудники Госадмтехнадзора выявили на территории Подмосковья 17 мест несанкционированного размещения строительных и твердых коммунальных отходов. Об этом 2 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Незаконные свалки были выявлены по время облета территории 11 городских округов региона в районе автомобильной дороги федерального значения А-107. На данный момент устанавливаются владельцы земельных участков, на которых были обнаружены свали. Собственникам будут обозначены сроки ликвидации свалок. В случае неисполнения предписания их привлекут к административной ответственности.

«Нарушения выявлены на землях сельскохозяйственного назначения и в лесных массивах. Также зафиксированы факты размещения отходов за пределами выделенных для их сбора территорий. Наибольшее количество в городских округах Одинцовский, Орехово-Зуевский, Раменский», — отмечено в сообщении.

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