Москва, , 14:31 — REGNUM Компания Aurus планирует выпустить новые модели автомобилей. Об этом 2 июня сообщает «Российская газета» со ссылкой на главного конструктора проекта «Единая модульная платформа» ГНЦ РФ ФГУП НАМИ Вадима Переверзева.

Стоит отметить, что под маркой Aurus разработаны автомобили в кузовах седан, лимузин (обычный и бронированный), средний лимузин, кабриолет, внедорожник и минивэн.

«Я бы сказал, что на этом модельная линейка не заканчивается. Будут ещё модели», — сообщил Переверзев.

Он также рассказал, что на данный момент Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), который занимается созданием автомобилей российской премиальной марки, работает над средним лимузином. Отмечается, что на базе Senat может появиться автомобиль в кузове купе.

Ранее на церемонии запуска серийной сборки Aurus на заводе в Елабуге был представлен экспериментальный автомобиль Aurus Senat, работающий на водородном топливе.

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