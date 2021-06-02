Екатеринбург, , 14:33 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 97 носителей вируса SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Практически столько же заражённых в области обнаружили 1 июня 2021 года (96 человек) и 31 мая (95 человек). Всего в регионе подтверждено 89 488 случаев заражения.

Вирус удалось выявить за минувшие сутки у жителей Екатеринбурга (43 человека), Алапаевска, Артемовского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Красноуфимского района, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Режа, Сысертского и Шалинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге на один день развернули пункт вакцинации от коронавируса на трамвайной остановке.

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