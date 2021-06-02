Москва, , 14:24 — REGNUM В Минздраве РФ надеются, что Всемирная организация здравоохранения и Европейское медицинское агентство в ближайшие месяцы зарегистрируют российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев.

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«Я надеюсь, что в ближайшие месяцы соответствующие решения на платформах ВОЗ и ЕМА будут приняты», — сказал Глаголев.

По его словам, последний год в ведомстве «интенсивнейшим образом» общаются с обеими структурами «на всех этапах до регистрации вакцины».