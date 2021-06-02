Берлин, , 14:21 — REGNUM Выступающие за поставки вооружения Украине германские политики являются плохими советчиками, поскольку альтернативы политическому диалогу нет. Об этом сообщила премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

«Критики должны предложить альтернативу диалогу. И я думаю, что люди, которые предлагают решить конфликт на Украине поставками вооружений, для нас являются плохими советчиками», — цитирует ее ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек призвал правительство ФРГ одобрить поставку Киеву «оборонительного вооружения для самозащиты».

По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, Украина получит оружие от НАТО под прикрытием учений Sea Breeze, затем это оружие отправят в Донбасс.

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