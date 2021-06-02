Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM Самая большая активность на электронном голосовании в ходе предварительного голосования, организованного «Единой Россией», зафиксирована в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае, сообщили 2 июня в пресс-службе партии.

На предварительное голосование в электронном формате через Госуслуги зарегистрировались 261 999 петербургских избирателей, из них на сайте праймериз (pg.er.ru) проголосовали 217 735 петербуржцев (83,1%). Участники предварительного голосования выбирали кандидатов, которым, по их мнению, можно доверить баллотироваться на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Петербурга в сентябре 2021 года.

«Прозрачность процедуры предварительного голосования неоспорима: для этого была создана вся необходимая инфраструктура. Я очень благодарен ленинградцам-петербуржцам, которые приняли участие в предварительном голосовании и поддержали своих кандидатов. Я убежден в том, что и в Государственную Думу, и в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга будут избраны достойные люди», — заявил секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая в режиме онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах оно дополнялось очным голосованием на избирательных участках. Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч человек. Списки кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде партии 19 июня в Москве.

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