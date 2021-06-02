Сеул, , 14:34 — REGNUM Несколько студентов в Южной Корее сожгли флаг Восходящего Солнца в знак протеста против притязаний Японии на острова Токто. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, инцидент произошёл 2 июня во второй половине дня перед воротами Донниммун в Сеуле.

Известно, что это второй подобный случай. Днём ранее полиция Сеула задержала трёх корейских студентов, которые провели несанкционированный пикет перед японским посольством и сожгли флаг Восходящего Солнца.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи призвало Международный олимпийский комитет (МОК) вмешаться в спор вокруг островов Токто.

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Флаг Восходящего Солнца— военное знамя Японии. Этот флаг использовался как символ пожелания успеха, а в качестве военного знамени впервые стал использоваться в конце периода Эдо (с 1854 года).

Между тем в Южной Корее данный флаг считается символом японского империализма и воспринимается жителями страны примерно также, как и нацистский флаг со свастикой на постсоветском пространстве.