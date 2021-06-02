Ставрополь, , 14:18 — REGNUM В Ставропольском крае подсчитали ущерб, который нанесла засуха будущему урожаю. Предварительно установлено, что больше всего пострадали сельскохозяйственные предприятия на востоке края — в Новоселицком и Нефтекумском округах, сообщили 2 июня в пресс-службе минсельхоза.

«Недостаток дождей отразился на накоплении влаги в почве — наихудшие показатели в Новоселицком и Нефтекумском округах: 42 и 32 мм соответственно», — говорится в сообщении ведомства.

В других округах на востоке выпало немного больше осадков. От 32 до 54% от климатической нормы досталось Нефтекумскому и Левокумскому районам.

Недобор осадков привел к гибели сельхозкультур на площади 5,9 тыс. гектаров. Пострадали больше других аграрии Левокумского и Курского районов.

Между тем, как отметил и.о. министра сельского хозяйства Владимир Ситников, из бюджета края на 2021 год было предусмотрено 704 млн рублей субсидий на агрострахование. Всего застраховались от неурожая 107 агропредприятий, высадивших озимые на территории свыше 570 тыс. га.