Москва, , 14:18 — REGNUM В России много золота. Понятие «текущий уровень добычи» — это величина очень переменчивая, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«С 80-х годов XX века до начала ХХI века цена на золото колебалась по разным причинам от $250 до $500 за тройскую унцию (31,1 г.). С 2005 г. начался бурный рост цен на золото которые, в 2011 г. достигли уровня $1911 за унцию, а в августе 2020 г. превысили $2100.

В России с 2008 г. после снижения в течении предыдущих 5 лет, на фоне роста мировых цен и частных инвестиций в отрасль (в том числе иностранных), а также повышения доходов населения, добыча золота начала восстанавливаться и к 2019 г. достигла рекордных 329,5 тонны (в 2020 г. немного снизилась).

В результате по добыче Россия вышла на 2-е место в мире, вслед за Китаем. За это время мировой рынок добычи золота вырос на 25%, а российский на 62,2%. А в общемировой добыче золота, доля России поднялась до 9%.

Глава Минприроды также сказал, что Россия находится на первом месте в мире по запасам с 13%. Хотя следует отметить, что оценка запасов сильно зависит от методики расчётов и диапазон довольно большой — 50−63 тысячи тонн, а доля РФ 5−7,5 тыс. тонн, соответственно 10−13% или 1−3 место.

Судя по тенденции спрос на золото будет расти, и соответственно будет расти и уровень добычи. Поэтому на «текущем уровне добычи» Россия не останется.

Основная часть добываемого золота идёт на производство ювелирных изделий — 48%, инвестиционный спрос составляет 25%, резервы центральных банков 15%, и промышленное использование 12%.

Природные свойства золота делают его незаменимым для использования в электронике, химической промышленности, нанотехнологиях, авиации и космической отрасли.

При росте мировой добычи золота за последние 10 лет на 25%, его использование в производстве ювелирных изделий снизилось с 52% до 48%, а промышленное использование выросло с 7% до 12%.

Именно промышленное использование золота может обеспечить ему устойчивый рост добычи и Россия не останется в стороне. Но преимуществом России являются большие разведанные и неразведанные запасы, сведения о которых, равно как и о запасах других полезных ископаемых являются секретными.

Поэтому, скорее всего, обеспеченность России золотом, составляет куда больший срок, чем 40 лет, даже при повышении «текущего уровня добычи», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, обеспеченность России запасами золота составляет около 40 лет при нынешнем уровне добычи, заявил глава Минприроды Александр Козлов.

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