Переславль-Залесский, Ярославская область, 2 июня, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Ярославской области в Свято-Троицком Даниловом монастыре Переславля-Залесского обнаружены неизвестные ранее подземные помещения с помощью метода мюонной радиографии. Об этом сообщается на портале «Поиск» со ссылкой на пресс-службу НИТУ «МИСиС». Пустоты, отсутствующие на плане БТИ, найдены под церковью Похвалы Богородицы.

P-danilov.ru Свято-Троицкий Данилов монастырь

Исследование проводилось физиками и материаловедами из НИТУ «МИСиС» и Физического института им. П.Н. Лебедева РАН в конце 2020 и в первой половине 2021 года. Суть метода мюонной радиографии заключается в том, что ученые регистрируют изменения плотности вещества внутри объектов путем воздействия проходящего через объект ионизирующего излучения на специальные детекторы, чувствительные к этому излучению. Анализ зарегистрированных изменений дает исследователям возможность сделать заключение о составе вещества объекта, а также о неоднородности его структуры. Способ изучения подземных объектов без разрушений строений при раскопках стал доступным для такого рода исследований совсем недавно.

«Исследование использует методику ядерных фотоэмульсий для регистрации космического излучения — мюона. Мы с ним живем, его не замечаем, он не вредит здоровью, но это излучение из-за высокой энергии и большой массы частицы способно проникать очень глубоко — до двух километров скального грунта. Это свойство мюонов используется в мюонной радиографии. Мы считаем, сколько частиц пришло с какого направления и, в зависимости от того, вещество с какой плотностью находится на пути этих частиц, их приходит больше или меньше. По разности зарегистрированного числа мюонов мы можем сказать, что здесь есть пустота или наоборот здесь содержится какой-то более плотный объект. Ядерная фотоэмульсия — один из старейших детекторов, используемых в физике элементарных частиц, в физике высоких энергий, в ядерной физике. Этой методике больше ста лет и только 20 лет назад произошел качественный скачок в ее развитии — были созданы полностью автоматизированные сканирующие системы для обработки ядерных фотоэмульсий. Они обрабатывают эмульсию со скоростью сейчас уже несколько сотен квадратных сантиметров в час,» — рассказывала ведущий эксперт Центра инфраструктурного взаимодействия и партнерства MegaScience НИТУ «МИСиС» Наталья Полухина перед началом работы.

Троицкий Данилов монастырь был основан в XVI веке. Церковь в честь Похвалы Богородицы — одно из ранних зданий обители. Она была перестроена в 1695 году, потом неоднократно подвергалась изменениям. Старинные документы утеряны, и здание нуждается в специальном изучении. Именно поэтому храм и был выбран для исследования методом мюонной радиографии. В конце мая 2021 года ученые отсканировали данные всех детекторов с экспозиции в здании Похвалы Божией Матери, произвели физический анализ результатов и представили экспериментальные результаты в виде 3D-модели здания. В подвальных помещениях храма Похвалы Божией Матери обнаружены пустоты, отсутствующие на современных планах. Найденные подземные полости могут быть как погребами и подвалами, так и древними погребальными криптами монахов и подземными ходами.

«Есть древний храм Похвалы, который существовал при основателе монастыря преподобном Данииле Переславском, и который был перестроен в 1690-е годы, и какие-то подземные помещения доступны, а о каких-то мы только можем строить гипотезы, что они существуют. И как раз эти гипотезы мы пытаемся проверить. Это попытка вникнуть в то, как жили монахи до нас, попытка понять, как эти помещения использовались, чтобы «обживанием» монастыря заниматься с опорой на существующую традицию, не делать что-то поперек, чтобы была преемственность монашеской жизни,» — сказал настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря игумен Пантелеймон.

Метод мюонной радиографии уже помог ученым открыть неизвестные помещения в египетских пирамидах, а также использовался при обследовании подземной части древней крепости в Дербенте.