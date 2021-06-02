Москва, , 14:16 — REGNUM Начались работы по устройству опор временной эстакады возле Дмитровского путепровода, сообщил 2 июня глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Эстакада обеспечит пропускную способность Дмитровского шоссе на время реконструкции путепровода. Во время ремонта на нём полностью заменят опоры и пролётные строения. Ширина путепровода составит 44 метра, что позволит организовать движение по четырём полосам в каждую сторону.

Кроме того, для пешеходов сделают широкие тротуары. Будут установлены шумозащитные и грязезащитные экраны, автоматическая противогололёдная система, центральные и боковые барьерные ограждения.

Как сообщало ИА REGNUM, мост на улице Малиновского в Ростове-на-Дону после реконструкции прослужит горожанам не менее 100 лет.

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