Баку, , 14:21 — REGNUM В минобороны Азербайджана заявили, что группа военнослужащих армянских вооруженных сил (ВС) пересекла азербайджанскую границу, попытавшись закрепиться в Кельбаджарском районе республики. Об этом 2 июня говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.

«1 июня в районе 20:00 (19:00 мск) группа из порядка 40 военнослужащих ВС Армении проникла на территорию Азербайджана в окрестностях села Армудлу Кельбаджарского района и заняла позиции», — говорится в сообщении.

Также указывается, что результате незамедлительных мер, которые приняли ВС Азербайджана, армянские военнослужащие были выведены с азербайджанской территории.

Кроме этого, отмечается, что во время данного инцидента военнослужащие ВС Армении не применяли никакого оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. армянского премьер-министра Никол Пашинян заявил, что вооруженные силы (ВС) Азербайджана должны быть выведены с территории Армении и Ереван ждёт, что Россия, являющаяся стратегическим союзником, четко сформулирует эту позицию.