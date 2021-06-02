Джакарта, , 14:12 — REGNUM Согласно данным, собранным правительством Индонезии, за сутки в стране выявили 5246 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 2 июня в Индонезии выявили 1 831 773 носителя коронавируса.

За последние 24 часа побороть коронавирус в Индонезии смогли 6022 человека. Всего переболели COVID-19 1 680 501 житель Индонезии.

В период с 1 по 2 июня 2021 года от COVID-19 умерли 185 человек. Всего эпидемия унесла жизни 50 908 человек в Индонезии.

В настоящее время в стране зарегистрировано 100 364 активных случая COVID-19.

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