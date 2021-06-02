Волгоград, , 14:18 — REGNUM Об избиении полицейскими заявила 41-летняя жительница Волгограда. Женщина решила отомстить инспекторам, остановившим ночью её автомобиль, прав на управление которым у неё не было. Факты, указанные в обращении не подтвердились, в отношении автолюбительницы возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Водителя, чей автомобиль двигался по зелёной зоне вдоль одного из многоэтажных домов Дзержинского района Волгограда, остановили инспекторы ДПС ночью 27 апреля 2021 года. За рулём оказалась женщина с признаками алкогольного опьянения. Тест на месте подтвердил предположения полицейских, однако автолюбительница потребовала доставить её на свидетельствование в больницу. В медучреждении анализ снова показал опьянение, женщину доставили в отдел полиции и составили протокол.

На следующий день нарушительница вернулась в полицию и написал заявление о том, что инспекторы задержали её незаконно и избили. Таким образом она решила отомстить «обидчикам». Однако камеры наружного наблюдения зафиксировали все перемещения полицейских с женщиной, подтвердили невиновность стражей порядка и понятые в больнице.

После расследования женщина призналась следователям, что ею руководили эмоции и она искренне сожалеет о случившемся. Кроме того, выяснилось, что женщина никогда не имела водительских прав и уже привлекалась к ответственности за пьяную езду. В отношении неё возбуждены уголовные дела о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения и заведомо ложном доносе.