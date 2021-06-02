Элиста, , 14:12 — REGNUM В Республике Калмыкия до 3 июня будут лить дожди. Погодные условия в регионе ухудшились в первый день лета, 1 июня.

В течение суток 2 и 3 июня будут лить сильные дожди, грозовые ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. В отдельных районах ожидаются очень сильные дожди и ливни.

Непогода может спровоцировать подтопление пониженных участков, нарушение работы ливневых систем, повреждение кровли и остекление зданий, обрушение конструкций и порывы линий связи и электропередачи.

Спасатели рекомендовали жителям Калмыкии воздержаться от поездок на личном автомобиле, быть предельно внимательными и осторожными.