Омск, , 14:11 — REGNUM Жители Омской области могут получить билет в цирк при вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в правительстве региона.

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Акцию организовал Омский государственный цирк совместно с региональным министерством здравоохранения. Сертификат на посещение программы «Цирк со львами» получат те, кто решит привиться в медицинском кабинете в здании цирка. Стартовавшая 2 июня акция продлится до 11 июля. Привившимся выдадут 1000 бесплатных билетов.

Руководитель Омского государственного цирка Елена Агафонова назвала эту акцию благодарностью ответственным омичам: «Мы считаем, что вакцинация от коронавируса — благое дело, которое поможет нам всем поскорее вернуться к нормальной обыденной жизни без масочного режима, ограничений, закрытых границ».

Напомним, по данным оперштаба, в Омской области от коронавируса привиты 214 845 человек, в том числе оба компонента вакцины получили 171 453 человека.

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