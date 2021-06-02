Братск, Иркутская область, , 14:11 — REGNUM В Братске завершена проверка 30 детских садов, из которых после угроз о минировании были эвакуированы дети. Тревога оказалась ложной, сообщает пресс-центр мэрии города.

«Такая массированная информационная атака произошла впервые. Правоохранительные органы ведут тщательную работу по установлению авторов этих ложных сообщений» — пояснил глава Братска Сергей Серебренников.

По его словам, 3 июня детские сады продолжат работу в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент «минированием» произошёл 2 июня. На время проведения проверок дети были эвакуированы в ближайшие школы, однако мэрия города выступила с призывом забрать воспитанников по домам. Всего было эвакуировано 2456 воспитанников и 733 сотрудника.

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