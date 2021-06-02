Минск, , 14:45 — REGNUM Авиационные власти Белоруссии рекомендовали иностранным авиаперевозчикам не использовать для полётов воздушное пространство Украины. Об этом сказано в официальном комментарии департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Авторы документа напомнили о нескольких трагических случаях, которые произошли над Украиной в течение последних 20 лет: об уничтожении самолёта компании «Сибирь» в ходе военных учений в 2001 году, о самолёте авиакомпании «Malaysia Airlines», сбитом над Донбассом в 2014 году, а также об угрозе применения оружия в отношении самолёта компании «Белавиа» в 2016 году.

«Возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полётов и авиационной безопасности, а также в объективности и неполитизированности её в оценке способности Белоруссии обеспечить безопасность полётов и авиационную безопасность», — сказано в комментарии.

Напомним, ранее стало известно, что Белоруссия намерена обратиться в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) с просьбой оценить правомерность действий Украины и ряда других стран, которые запретили белорусским самолётам пользоваться их воздушным пространством.

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