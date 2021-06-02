Москва, , 14:17 — REGNUM Российская сторона в ближайшие дни попытается выстроить диалог с США по работе дипломатических учреждений. Об этом сообщил 2 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва «десятки раз» предлагала Вашингтону «обнулить» ограничения с обеих сторон и восстановить хотя бы консульское направление работы. Однако отклика от американской стороны нет.

Эти усилия МИД РФ продолжит в ближайшие дни, заявил Рябков в интервью изданию Lenta.ru. Он отметил, что не очень верит в успех, но «постоянные и неуклонные» усилия будут продолжаться.

Опускаться до конфронтационных приемов неправильно, между государствами и гражданами должно быть нормальное общение. За это продолжит выступать российская сторона, чтобы это лучше поняли американцы, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, американское посольство в Москве с 12 мая не выдаёт визы российским гражданам и не оказывает ряд услуг. Дипмиссия работает только для граждан США.

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